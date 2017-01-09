羅冠聰返港遭毆 時代力量嚴厲譴責暴力

香港立法會議員羅冠聰來台參加時代力量論壇活動，昨晚返港遭示威者攻擊。時代力量說，嚴厲譴責毫無理性可言的暴力行為；面對恐嚇和暴力威脅，不會因而停下腳步，將持續交流。

羅冠聰昨晚從台灣回到香港後，在機場入境大堂被多名示威者指罵，更被人潑灑液體，其後由警員護送離開。官方香港電台報導，羅冠聰事後到警署報案並獲安排驗傷。

時代力量昨天深夜發出聲明表示，時代力量要嚴厲譴責這種匪夷所思、毫無理性可言的暴力行為，呼籲香港作為一個法治社會，務必要保護任何一位公民的人身安全。

時代力量指出，任何公民社會的往來與民主的交流，都是再正常不過的活動，時代力量立法委員和這次受邀的香港立法會議員等，都是承載著公民對於改變的期待與寄望而進入政治工作，面對恐嚇和暴力威脅，不會因此而停下腳步，將持續交流與奮鬥。

時代力量立法院黨團總召徐永明今天上午也在社群網站臉書（Facebook）發文表示，羅冠聰在台港兩地遭到暴力威脅，明顯是有人刻意操作，是充滿惡意的警告，台灣政府要有態度，不能置身事外，應盡速查明在台灣的暴力攻擊事件。

徐永明說，從香港民主派人士在台灣機場、各地遭襲一事來看，這是一連串有計畫的行動，警政署、陸委會若最後不調查出個水落石出，並制定全面的因應之道，「台灣終將成為這些統派團體持續滋生暴力的溫室」。1060109

(中央社)