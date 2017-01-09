寒假學童成長營 高學歷役男當老師
法務部行政執行署嘉義分署為照顧學童，將免費辦理國小3至6年級學童寒假成長營，由醫學、牙醫等科系畢業的替代役男擔任課輔老師。
嘉義分署指出，寒假學童成長營師資陣容，除了醫學系、牙醫系畢業的高材生之外，還有國立大學畢業、擁有碩士學位的替代役男，師資陣容堅強。
課程內容包括課業輔導、醫療安全、牙齒保健，並安排到嘉義交趾陶館參加DIY活動、參訪嘉義獄政博物館，讓學童學習守法觀念。
嘉義分署表示，寒假學童成長營將從20日起至26日止，上午輔導學童寒假作業；下午安排桌球教學，由替代役男指導學童從發球開始學習，練習5天後辦理比賽，名額有限，額滿為止。
此外，嘉義分署也響應創世基金會辦理寒士30活動，將於22日支援30名役男前往服務，並提供退役役男冬衣外套、衣服捐贈給有需求的民眾，希望藉此珍惜資源、感恩與惜福。1060109
(中央社)
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