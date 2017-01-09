台北市抽驗市售美耐皿 3件不合格

台北市衛生局今天公布105年度美耐皿食品容器具抽驗結果，有3件不合格，分別是金玉盛的「筷子（黑）」、金順代的「彩盒覆蓋麵碗」及齊毅的「齊毅306南京飯碗」，已勒令下架。

台北市為保護民眾使用市售食品容器具安全，至轄內免洗餐具、五金百貨、量販店等商店抽驗30件美耐皿容器，檢驗後有1件不符品質規定、2件不符合標示規定。

食品藥物管理處長王明理指出，品質不符規定的是金玉盛有限公司所生產的「筷子（黑）」，由台北市大同區的勝佳生活百貨所販售。

王明理指出，標示不符規定的分別是金順代企業所生產的「彩盒覆蓋麵碗」、齊毅企業生產的「齊毅306南京飯碗」，皆由台北市北投區的新奇雜貨行販售，已勒令下架，並移請台南市衛生局依權責辦理。1060109

(中央社)