吳敦義選國民黨主席 蘇嘉全：很好

立法院長蘇嘉全今天被問前副總統吳敦義宣布參選中國國民黨主席表示，很好，祝福每一位想選的人都心想事成。

蘇嘉全上午召集朝野黨團協商「電業法修正草案」與「長期照顧服務法部分條文修正草案」兩案。

記者問有關吳敦義今天宣布參選黨主席的看法，蘇嘉全說「哦！好啊！很好」，並表示，祝福每一位想選的人都心想事成。1060109

(中央社)