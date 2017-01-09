小英見川普團隊？國安會：基於默契不能明確告知

國安會副秘書長曾厚仁今天向媒體簡報蔡英文總統在休士頓的行程，對於是否與美國國務院前亞太事務副助理國務卿薛瑞福見面或是有見川普外交團隊及交接團隊，曾厚仁表示，「基於雙方默契我們不能明確告知有哪些人。」

但是對於媒體報導指，總統在休士頓行館與美國傳統基金會創辦人佛納、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人餐會，且餐會中針對近期台海情勢及台美關係深入討論。經記者進一步詢問，總統府高層直說，該報導的名單完全錯誤，一片胡扯，是媒體東拼西湊的。

隨後總統府也發出聲明指出，休士頓過境期間有與傳統基金會創辦人等午餐一事，這是不正確的報導，爲免混誤錯引，特此說明。

曾厚仁今天上午在專機上與媒體簡報蔡英文總統在休士頓的行程。他說，昨天總統入住飯店後，總統和莫健主席有簡單會談，莫健因為和總統已經見過好幾次面，所以見面的氣氛非常自然、非常輕鬆，並簡報過去美國8年來民主黨政府在台美關係上的一些的進展。

曾厚仁轉述，莫健也提到說，美方對於台美關係的重視，現在正在政權移轉重要時刻，美方現在也持續在與中國大陸勸說，希望能恢復跟台灣的對話，總統也非常感謝美方對這次過境的安排，也期盼說跟美國新政府的關係能夠進一步提升，也利用這個機會感謝歐巴馬總統的行政部門，對台美關係的重視跟實際的提升。

曾厚仁說，昨天下午，休士頓市長唐納也來飯店拜會總統，兩人第一次見面，休士頓市長也是法律人，和總統背景是一樣，2015 年以候選人身份來參訪，也非常禮遇，這次以總統身份來出動17輛前導車、殿後車及摩托車，這比以前更高的安全禮遇。

曾厚仁轉述，休士頓市長說，休士頓是美國最多元化的城市，比紐約還要多元，休士頓每4個人就有一人在國外出生，這是很高的密度。透納是美國哈佛大學法學院畢業，提到在市政建設推動上遇到的一些挑戰，包括年金改革，所以在這件事情上，所以總統也和唐納市長交換一些意見，總統還邀請市長來台灣訪問，市長也很高興接受。但這也要雙方方便時間才能成行。

曾厚仁說，今天早上總統和美國參議員馬侃通電話，馬侃是軍事委員會主席，是台灣長期友人，總統感謝他對台灣的支持及友誼，特別提到在去年6月剛就職不久，馬侃帶了6個人的參議員團搭乘專機來台訪問，以表達對總統的支持，對台灣堅定的友誼。

總統利用這機會感謝馬侃，並提到美國國會通過國防授權法案，放寬了國防官員訪台限制，馬侃參議員對於即將就職的川普政府非常有信心，並感到樂觀，也提到他身為軍事委員會主席，一向非常關心亞太的軍事和平和穩定，對南海情勢特別注意，電話交談約十一、二分鐘左右，交談輕鬆、自然。

曾厚仁接著說，之後德州聯邦參議員克魯茲也來總統下榻飯店拜訪，克魯茲去年也有爭取共和黨總統黨內提名，一直競爭到最後剩下3位才退下來，總統感謝克魯茲特別來拜會，總統跟他說，感覺自己跟休士頓很有緣，2012年第一次參選總統不成功後，2012年以後來休士頓就有4次訪問，她昨天在休士頓參訪癌症中心訪問，國內也將在新竹也要發展醫療科技區，總統希望再投資及貿易議題上，希望台美間能提升根發展。

克魯茲指出，他認為川普的國安團隊很強，能因應美國現在在外界所面臨的一些挑戰，他說，這次要來見總統，中共方面有施壓，希望他不要來見，但是他明確拒絕，因為他認為這是非常難得的機會能夠親自跟總統見面，他也特別表達對台灣的支持。

總統也在投資及貿易的議題上與克魯茲做了一些交換，總統表示，TTP跨太平洋夥伴協定看起來應該是沒有希望，川普團隊並未排除在雙邊方式推動貿易，台美來簽署這個貿易協定，是一個新的方向。克魯茲表示，他非常支持，若台美間能夠簽署一個這樣的協定他非常樂見，他也希望台美間關係能夠進一步提升。

搭機前，總統接見最後一位貴賓是德州州長艾伯特，州長開了3小時的車到從達拉斯到休士頓，他才剛從澳洲回來美國，14鐘頭隔了一天又來見總統，顯示他對總統重視。總統說，台僑有十多萬人，在休士頓就有5萬多人，台僑對德州非常有貢獻，總統也特別感謝他開了3小時的車來這裡見面，也跟他描述去參訪的情形，包括癌症中心及美術館。

州長表示，他沒去過台灣，非常了解台灣情形，因為德州和台灣貿易是第3大，是因為台灣有很多重大投資在德州，例如台塑，所以他很希望能去台灣訪問，總統也邀請他。

曾厚仁說，總統與這些美方人士通話及談話，表定原本是30分鐘，最後更長，約45分鐘左右。接見參議員的時間比原定更長。

曾厚仁強調，他們沒有跟川普團隊的人見面，「我們是有跟美方的一些朋友見面。」

媒體追問，是否有與薛瑞福見面？曾厚仁說，基於雙方默契及對美國朋友的尊重，這部分不做進一步說明。

媒體再度詢問，是否有與川普外交團隊及交接團隊見面？曾厚仁表示，基於雙方默契我們不能明確告知有哪些人。

(中時)