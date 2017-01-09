逃生門上暗鎖、人員未受訓 護理之家違規多

為維護消費者權益，行政院消保處去年9月前往新北、桃園、台中、台南、彰化、屏東等6縣市，查核一般護理之家機構建築與消防安全、經營管理、定型化契約內容等項目，今天公布結果，查核共19家機構中，有部分業者不符規定。

消保官柯美琴表示，根據查核結果，建築安全共4家不符規定，情節較嚴重者為建物違規擴大使用、安全通道有堆積物阻礙、逃生門無法開啟；消防安全有3家不符規定，較嚴重為避難逃生或警報設備不符規定，恐影響火警時住民逃生。

另外，經營管理有4家不符規定，包括護理人力不足、新進照顧服務員未接受CPR訓練、收住床數超限，以及呼叫器、汙物室等住房設備不符規定。

至於契約有多達6家違規，柯美琴指出，情形多為契約「審閱期間」不符規定，依法應有30天審閱期，卻有業者要求消費者同意拋棄或縮短；另包括契約終止時費用退還規定不符，更有業者於契約中排除故意或重大過失責任。

消保官王德明痛批，彰化「春生堂護理之家」查核4項目「統統不合格」，安全門上暗鎖打不開、逃生帶使用窗戶也打不開；經營管理部分包括護理人力不足、新進照護員未受訓，更誇張的是呼叫器故障，竟還獲准收容99床。

他也點名台中「賢德醫院附設護理之家」有兩項不合格、等同50％；台中「大里護理之家」多處未設置呼叫器；屏東「嘉鴻護理之家」在查核時竟有當班人員不在現場；「萬丹護理之家」超收1床，現場經開罰1.5萬元。

衛服部代表表示，每年依法督導考核，去年底也重啟護理之家與養護所抽查，相關問題經複查後均合格。營建署、消防署代表則指出，安全門應不用鑰匙便能開啟、也不應於安全通道放置雜物，目前均已改善完畢，已要求地方政府不定期查處；至於違規擴建者，地方政府也已列入拆除計畫。

「停、聽、看。」消保處提醒，若家中有長者有一般護理之家照顧服務需求，除聽取機構人員說明，也應注意是否合法立案，同時詳細審閱契約、環境衛生與設備服務內容與公共安全是否符合法令規範，有消費糾紛可洽1950服務專線。

(中時)