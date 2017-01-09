44歲曼尼復出 加盟日獨聯高知鬥犬
曾在2013年來台效力於義大犀牛的大咖洋將曼尼(Manny Ramirez)，確定將從日本獨立聯盟復出，加盟四國聯盟高知鬥犬隊，球隊今(9日)發佈一張曼尼身著高知鬥犬隊球衣的照片，宣布他的加入。
先前就不斷傳出，44歲的曼尼可能轉往日本獨立聯盟延續球員生涯，消息在今天正式揭露，高知鬥犬隊在官網發佈消息寫下，「我們很開心的向大家宣布，我們已和曾經闖蕩波士頓紅襪等隊的曼尼達成共識。」
曼尼在19年大聯盟生涯中共累積555支全壘打，4年前來台加盟義大犀牛，在國內掀起「曼尼旋風」，共出賽49場，敲出8支全壘打，打擊率3成52。離台後他從小聯盟出發，希望能爭取重返大聯盟的機會，之後以球員兼教練身份待在小聯盟，隨後轉任小聯盟打擊顧問。
(中時電子報)
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