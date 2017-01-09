吳敦義宣布參選黨魁 談重返執政目標

前副總統吳敦義今天召開參選國民黨主席記者會，談到國民黨重新執政的重要目標，包括建構廉能有效率的政府、重建繁榮均富經濟、和諧公義社會與永續和平穩定發展的兩岸關係。

國民黨主席5月20日改選，繼國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌陸續宣布投入主席選舉後，吳敦義上午10時舉行參選國民黨主席記者會。

多名黨籍立委、中常委都出席吳敦義的記者會，包括國民黨籍立委廖國棟、蔣萬安、許淑華等人，且有許多支持者到場，現場擠得水洩不通。

吳敦義致詞時說，執政是政黨主要目標，執政要有理想與方針，執政時才能得到全民支持；黨將來要爭取再執政機會，在野時要有效監督制衡，也就是民之所欲、常在黨心，黨才有希望。

他認為，國民黨是最有包容力的政黨，如果重新執政，一定要同心協力，建構廉能、有效率、勤快、親切的政府與議會，且要重建繁榮與均富的經濟、重建和諧公義的社會與永續和平穩定發展的兩岸關係。1060109

(中央社)