電業法修正草案 立法院今朝野協商

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立法院長蘇嘉全主持黨團協商，就電業法修正草案邀各黨團代表一起討論協商。（劉宗龍攝）

立法院長蘇嘉全主持黨團協商，就電業法修正草案邀各黨團代表一起討論協商。（劉宗龍攝）

民進黨立院黨團總召柯建銘9日出席立法院黨團協商，就電業法修正草案與各黨團代表討論協商。（劉宗龍攝）

時代力量立院黨團總召徐永明9日出席立法院黨團協商。(劉宗龍攝)

立法院9日朝野協商電業法修正草案，經濟部長李世光出席會議。（劉宗龍攝）

立法院長蘇嘉全今日主持黨團協商，就電業法修正草案邀各黨團代表一起討論協商。民進黨立院黨團總召柯建銘、時代力量立院黨團總召徐永明等各黨團代表及經濟部長李世光皆出席會議。

(中時)