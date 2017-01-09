NBA》被拿來與喬丹相比 詹皇強調兩人不同類型

被拿來與喬丹比較，詹姆斯強調兩人是不同類型的選手。(美聯社資料照)

自從詹姆斯出道之後，他就不斷被拿來與「籃球之神」喬丹互相比較，這些年還繞在兩人身邊的話題始終不曾中斷，如今詹姆斯重申，「我和喬丹是不同類型的球員，但我們都具有終結比賽的能力。」

詹姆斯表示，「喬丹在他的年代有很多低位單打的機會，加上他的身體條件素質比同時期的球員來的出色，所以在球場上具有統治能力，至於我的條件與喬丹不同，打球風格也不一樣，無法拿來比較。」

詹姆斯在他的個人推特上寫著，「你們永遠都看不到詹姆斯與喬丹對決局面，或許20年後大家還會討論這個話題，屆時得到的結論應該是都具有改變比賽的能力吧！」

(中時電子報)