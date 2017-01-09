瓜地馬拉台灣商會舉辦台灣美食展

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瓜地馬拉台灣商會當地時間8日舉辦台灣美食展，同時舉行會員大會。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社 106年1月9日

瓜地馬拉台灣商會當地時間8日舉辦台灣美食展，同時舉行會員大會。

駐瓜地馬拉大使賴建中應台灣商會會長劉進樟之邀出席大會與美食展。

大使館表示，旅居瓜地馬拉台僑及瓜國友人到場踴躍，品嘗各類台灣小吃，回味家鄉美食口味及採購一些來自台灣的罐頭食品。

同日，台灣商會舉行會員大會，賴建中列席，聽取會長劉進樟會務報告，活動至中午12時結束。1060109

(中央社)