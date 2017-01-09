川普團隊傷口灑鹽 批民主黨任電郵被駭

美國總統當選人川普的交接團隊今天繼續在民主黨的傷口灑鹽，指責民主黨放任自身電郵帳號被駭，以駁斥情報機構指控俄羅斯干預美國總統大選的一份報告。

法新社報導，川普團隊發表評論的兩天前，川普才與美國各情報單位首長見面。情報首長們告訴川普，是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）直接下令大規模網攻並將駭得的資料公布，用意是幫助川普贏得白宮寶座。

儘管川普接受了莫斯科參與網攻包括民主黨全國委員會（DNC）在內的美國目標的可能性，他還是很快就反駁情報圈指責俄國介入大選的推斷，並稱相關指控是為對抗他的「政治獵巫」（政治迫害）的一部分。

川普的女高級助理康威（Kellyanne Conway）今天重申了他們的立場，告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「任何有意影響我們選舉的企圖，均告失敗；這些全都沒成功，這是非常重要的一點。」她在談及俄國時，將問題歸咎於民主黨任自身帳號被駭。

康威說：「我們會談到這個，是我們也因DNC電郵遭駭外洩的資料所困窘；那份報告的內容並無火花，因為DNC根本沒建防火牆。」

康威進一步表示，川普的民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）會輸掉大選，問題全在她自己身上。康威說：「美國民眾不喜歡、不信任她，或不相信她誠實，這些都不需維基解密來說服美國人。」

康威並重覆川普的指控，指白宮在情報單位6日將報告給川普前，就先將內容外洩。她說：「不能把這些洩漏給媒體，你不能確保人們在得知機密或情報消息後，我們還能平安無事」、「握有訊息的人在總統當選人收到訊息前就先洩給媒體，這在今天絕對會激怒美國民眾」。

此外，被問及川普是否不會就網攻一事對俄國報復，被內定為新政府白宮幕僚長的蒲博思（Reince Priebus）今天告訴福斯新聞（Fox News），川普會下令情報單位提供「建言」。

蒲博思說：「這些建言會被討論，也會採取行動；但我不認為嘗試與俄國及其他國家維持良好關係有什麼不對。」（譯者：中央社陳亦偉）1060109

(中央社)