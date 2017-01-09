黨產官司預防訴訟無實益 國民黨撤告

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國民黨去年10月初聽證會期間，預防黨產會可能做出決議，先提起訴訟防守。行政法院今天開庭，國民黨委任律師當庭提出撤回起訴狀，強調本案已無實益，後續三件官司會繼續打。

本案緣於國民黨去年10月初在行政院黨產委員會擬做出行政處分前，先一步向台北高等行政法院，祭出「預防性不作為訴訟」。

後來黨產會陸續做出行政處分，包含凍結國民黨在永豐銀行帳戶、台支本票，也決議認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，並令中投及欣裕台在30天內收歸國有。

國民黨不服這些行政處分，分別提出聲請停止執行及本訴訴訟，法院陸續就聲請停止執行部分進行裁定，本訴均尚未開庭。

國民黨律師今天開庭表示，就「預防性不作為訴訟」，已無實益，因此撤回起訴狀；黨產會律師則說，已收受撤回起訴狀，將向黨產會告知。

法官庭末諭知，將開合議庭討論撤回告訴狀，後續會告知兩造結果。法界人士指出，依照流程，除非合議庭認定本案與重大利益有關，執意要審，否則原告已提撤回，本案就已結束，不必再審理。1060109

(中央社)