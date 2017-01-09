你沒看錯 他們只穿內褲搭地鐵

我要評比

紐約與全球許多城市的地鐵乘客，今天搭車時可要張大眼睛看，因為很有機會看到同行乘客下半身只穿著內褲的怪異景象。

美聯社報導，今天是國際地鐵無褲日（No Pants Subway Ride）。

2002年由「改善環境」（Improv Everywhere）團體從紐約發起的這項活動，已有10多年歷史，並擴張到其他城市。

活動策劃者指出，今年全世界約有數十個城市參與，包含波士頓、柏林、布拉格、華沙、波蘭等。

活動策劃人古德（Jesse Good）說：「我們要給紐約客1個視線從報紙、手機移開的理由，體驗有異於平常一成不變生活的感受。」

amNEWYORK網站報導，儘管今天紐約氣溫零下、冷風颼颼，但紐約客參與世界無褲日的興致絲毫未減，預估紐約參與者超過千人。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，地鐵乘客沙茲（Peter Saez）在進入曼哈頓地鐵站前接受訪問表示，這是他第3次參與這項活動。

他說：「人們不懂我們在做什麼，把我們看得好像做壞事或做錯什麼，」「但其實就只是好玩，很有趣的搭乘體驗，就這樣。」（譯者：中央社許湘欣）1060109

(中央社)