你沒看錯 他們只穿內褲搭地鐵
紐約與全球許多城市的地鐵乘客，今天搭車時可要張大眼睛看，因為很有機會看到同行乘客下半身只穿著內褲的怪異景象。
美聯社報導，今天是國際地鐵無褲日（No Pants Subway Ride）。
2002年由「改善環境」（Improv Everywhere）團體從紐約發起的這項活動，已有10多年歷史，並擴張到其他城市。
活動策劃者指出，今年全世界約有數十個城市參與，包含波士頓、柏林、布拉格、華沙、波蘭等。
活動策劃人古德（Jesse Good）說：「我們要給紐約客1個視線從報紙、手機移開的理由，體驗有異於平常一成不變生活的感受。」
amNEWYORK網站報導，儘管今天紐約氣溫零下、冷風颼颼，但紐約客參與世界無褲日的興致絲毫未減，預估紐約參與者超過千人。
「每日郵報」（Daily Mail）報導，地鐵乘客沙茲（Peter Saez）在進入曼哈頓地鐵站前接受訪問表示，這是他第3次參與這項活動。
他說：「人們不懂我們在做什麼，把我們看得好像做壞事或做錯什麼，」「但其實就只是好玩，很有趣的搭乘體驗，就這樣。」（譯者：中央社許湘欣）1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。