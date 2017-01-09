委內瑞拉提高最低工資 1年內第5次

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委內瑞拉社會主義總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，提高最低工資和養老金50%，以協助上班族應付全世界最高的通貨膨脹率。

路透社報導，這項措施將每月最低工資提高到4萬683玻利瓦，以國家貨幣管制下的最低匯率計算，相當於60美元，但如果是在黑市，只有12美元。

馬杜洛在每週電視和廣播節目中說：「一開年，我決定提高薪資和養老金。」

他接著說：「在經濟戰和黑手黨發動攻擊的時刻，…我們必須保障就業和上班族的收入。」自從2016年2月以來，馬杜洛累計已提高工資322%。

另外，據法新社報導，除工資外，維持加發食物津貼約93美元。

委內瑞拉正在努力應付全世界最高的通貨膨脹率，據國際貨幣基金（IMF）統計，今年委內瑞拉的通膨率是475%。

由於委內瑞拉深陷嚴重的經濟危機，通膨已經大大削弱玻利瓦的幣值。（譯者：中央社簡長盛）1060109

(中央社)