韓星嚴正花具惠善搭檔新劇

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南韓影視歌3棲實力派演員嚴正花與演藝圈才女具惠善搭檔，將演出MBC電視台週末連續劇「你很過分」（暫定），接檔正在播放的「吹吧微風啊」。

南韓「亞洲經濟」報導，嚴正花所屬KEYEAST經紀公司表示，「你很過分」是50集的長篇週末劇，是嚴正花時隔8年再次演出3大電視台劇集。

嚴正花在電影「Miss Wife」後，一直在挑選下一部作品。

集導演、演員、畫家於一身的具惠善目前正與老公安宰賢一起演出新綜藝節目「新婚日記」，該節目將於2月3日晚間9時20分首播。1060109

(中央社)