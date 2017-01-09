出生嚴重黃疸大輸血 金大生樂當捐血人

國立金門大學長照系二年級學生呂如琄出生時因為嚴重黃疸大量輸血，「受人點滴，泉湧以報」，從17歲可以捐血開始到現在，她已捐血11次，為的就是希望能夠幫助更多的人。

呂如琄民國86年3月23日在桃園一家婦產科出生。她說，出生時因為嚴重黃疸，必須緊急輸血；但當時血庫缺血，診所還特別從台北調血，總共輸了3、4袋，大概1500到2000CC的血，才救回她這條小命。

呂如琄說，媽媽年輕時就有捐血的習慣，因此在她需要輸血時可以得到優先供應；從小媽媽也告訴她，長大後要幫助他人，回饋社會。她一直謹記在心。

依照台灣血液基金會的規定捐血者必須年滿17歲，讀中壢家商三年級時，呂如琄終有機會捐出她的第一袋熱血。她說，當時很想捐500CC，但首次捐血只能捐250CC。

從此，呂如琄都不會錯過捐血機會。她說，「每年大概捐2到3次」。

台灣血液基金會台北捐血中心4日到11日金門辦理捐血活動，呂如琄捐了500CC。她去年才從台南真理大學觀光系轉學到金大，這是就讀金大以來第一次捐血，也是第11度捐血。呂如琄希望未來能考上護理師執照，幫助更多的人。

金大身心健康中心主任高志瀚表示，金大學生8成來自台灣，受到在地民眾照顧，校方常勉勵學生要回饋民眾，呂如琄的行為鼓舞更多學生參與社會服務。高志瀚也捐了32年血，他說，年輕就培養服務他人的觀念，不但讓他人快樂，對自己一生也有很大幫助。

這次捐血活動金大共有198名師生參與，募集268袋血；特別的是，當天下午3時30以後人潮就沒停過，等候區坐滿了師生，直到晚上近9時才開始有消退的跡象。

年關將近，考量農曆過年期間鬧血荒，台北捐血中心在金門縣政府邀約下，再次跨海來到金門辦理今年首場捐血活動，金門防衛司令部、金門縣警察局等單位和民眾都熱情響應；5天來共募集1058袋、26萬4500CC熱血，超過預期，捐血中心相當開心。

捐血中心說，原則上1年到金門辦理2次捐血活動，下次預定6月再來。1060109

(中央社)