馮光遠退黨 林昶佐：從政黨員須共同承擔
馮光遠昨晚宣布退出時代力量。時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，全黨都很震驚，會持續溝通；時力立法委員林昶佐說，內部也許有些溝通不足，所有從政黨員都要共同承擔。
作家馮光遠昨晚在社群網站臉書（Facebook）上宣布退出時代力量。他說，他當初所認知的「時代力量黨」已經變質成為一個「國運昌隆黨」的時候，他不希望他的努力，最後都成為特定人士收割的成果。
時代力量立法院黨團總召徐永明上午受訪時表示，馮光遠退黨一事，全黨都很震驚，會持續溝通，由黨處理，黨團的角色比較少。
馮光遠指時代力量黨變成「國運昌隆黨」專門收割，是否認同這種說法？徐永明說，馮光遠參加比較多是黨的運作，黨團比較少。
林昶佐表示，從昨晚到今天持續挽留馮光遠，希望馮光遠可以再考慮，留在時代力量一起努力。他說，時代力量是新興的政黨，不管人或資源都很缺乏，還要兼顧國會、黨中央、地方黨部以及智庫，分身乏術。
林昶佐說，外界特別關注時代力量的情況下，內部也許有些溝通不足，這是時代力量所有從政黨員要共同承擔的事情。過去有不同意見時，內部都會公開討論，不是黨主席（黃國昌）一個人說了算。1060109
(中央社)
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