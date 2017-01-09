另一種方式救人 消防大隊長挽袖捐血

消防局五大隊長林永東挽袖捐血。（陳俊雄翻攝）

鶯歌國際獅子會今日上午10時至下午3時，於鶯歌區中山路一段新北市立圖書館鶯歌分館舉辦捐血活動，消防局第五大隊長林永東響應「捐血一袋，救人一命」精神，率先士卒挽袖捐血500cc，其他警消、義消、婦女宣導隊也紛紛參與，捐血不僅可以助人，對健康更有許多助益，消防人員也有機會以另外一種方式救人。

(中時)