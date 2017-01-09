吳敦義宣布參選黨主席 氣勢有如選總統

吳敦義宣布參選國民黨主席。(黃世麒攝)

吳敦義發表參選演講。(黃世麒攝)

前副總統吳敦義宣布參選國民黨主席。國民黨立院黨團總召廖國棟9日受訪表示，在黨最困難的時候，有這麼多人願意出來，扛起責任，這是好事，他樂見這麼多人願意出來承擔。（劉宗龍攝）

前副總統吳敦義今天正式宣布參選下屆國民黨主席，原本是一場記者招待會，以及本土派大動員力挺吳敦義，不少資深黨員還因為座位不足，只能席地而坐，吳敦義更在記者會宣示國民黨重返執政的方針，相較主席洪秀柱以及副主席郝龍斌對黨內事務的政見，吳敦義闡述自己執政歷程，並宣示國民黨重返執政之目標，聲淚俱下，氣勢有如選總統。

吳敦義此次參選氣勢不一般，國民黨立院黨團過半席次的立委特別出席挺吳，前立委丁守中、李慶華、盧嘉辰、張慶忠，中常委姚江臨、李德維、前台北縣長周錫瑋以及有意參選台北市長的羅智強都到場支持，吳敦義宣布完參選黨主席，廖國棟更率先站起來鼓掌，全場歡聲雷動，彷彿已經是當選慶功宴。

對於郝龍斌昨天宣布參選後強調自己不把黨主席當作2020總統大位，吳敦義今天表示不去評論，「每一個同志都有一把秤，他秤誰適合，誰不適合自有判斷」。吳也指出，日前他與郝龍斌私下談過，郝向他表示參選意願已定，但吳自己也迫於各種壓力必須很快做出決定，「參選是我唯一選擇。」

吳敦義今天也兩度哽咽，一次是談到年輕時參選台北市議員，由先總統蔣經國先生親自提筆寫下「吳敦義」三字，第二次哽咽則是在接受媒體聯訪時，有支持者寫信勸進吳敦義，苛責他是否能夠無視黨內艱困環境，對得起經國先生栽培？對得起投票給他的支持者？吳說他深自自省時也再度哽咽。

對於黨內三強鼎立，媒體詢問是否破壞團結，吳敦義表示，選舉跟團結沒關係，選舉不會妨礙團結，「只有不公不義的選舉才會妨礙團結，這是我的真心話。」

(中時)