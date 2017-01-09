兩代武媚娘！范冰冰追星不老妖姬潘迎紫

范冰冰與潘迎紫合照成為經典！（圖／取自范冰冰微博）

范冰冰先前演過《武媚娘傳奇》，被讚是史上最美武媚娘，不過她新戲《贏天下》昨開機，更找來不老傳奇女星潘迎紫演出，由於她過去也曾演出武媚娘，兩代武媚娘同台，讓人驚呼「世紀合照」。

范冰冰身兼主演與製片的新戲《贏天下》昨日開機，令人驚豔的是潘迎紫將在新戲中飾演太后，由於范冰冰與潘迎紫過去都演過令人印象深刻的武媚娘，這回兩人同台可謂是難得一見的畫面。

記者會上，范冰冰也坦承自己過去幾乎沒有什麼追星，但潘迎紫真的是自己的女神，更笑稱「唯一的偶像就是潘迎紫！」一秒化身小迷妹。而兩人的合照中，潘迎紫的好臉蛋與身材更是完全看不出已經是個71歲的超級熟女！

(中時電子報)