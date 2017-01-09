嘉義魚市場猝死工友 曾英勇抗搶匪
嘉義魚市場余姓工友昨天在家猝死，外傳與升遷問題有關。對此，嘉義魚市場今天嚴正否認，表示余男去年考績甲等，且曾英勇抗搶匪，是一名優秀員工。
嘉義魚市場表示，45歲的余姓工友，到職15年多，擔任拖魚貨工作，上班時間為晚上7時至隔天凌晨1時；昨天凌晨4時在家中，被家人發現猝死，令家屬哀慟不已。
外傳余姓工友猝死前，曾在房內摔東西，疑似與升遷問題有關。
對此，嘉義魚市場總經理鄭如意表示，余姓工友早已是正式員工，去年考績甲等、並獲嘉獎，今年也會調薪，不可能因為升遷問題導致死亡，請勿以訛傳訛。
鄭如意指出，余姓工友平日工作認真、盡職負責、與同仁相處融洽，10幾年前魚市場曾遭持槍歹徒闖入，正好他值班，他還英勇抗匪，讓匪徒搶劫不成，是一名優秀員工。
鄭如意表示，魚市場同仁得知余姓工友猝死的消息，大家都非常意外，也很難過，但絕非如外傳與升遷問題有關，請外界不要妄自揣測、以訛傳訛。1060109
(中央社)
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