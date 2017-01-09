吳敦義宣布選國民黨主席 現場熱烈掌聲

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前副總統吳敦義今天表示，國民黨的確有困難，他宣布投入國民黨主席選舉。吳敦義宣布時，現場響起熱烈掌聲。

國民黨主席5月20日改選，繼國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌陸續投入主席選舉後，吳敦義上午舉行參選國民黨主席記者會。

吳敦義上午10時於台大國際會議中心召開記者會，細數40年來的從政生涯，包括台北市議員、國民黨秘書長、行政院長、副總統等任內政績，提到已故總統蔣經國時，一度還哽咽，感謝當年的提攜外，並以國父孫中山墨寶「一心一德抵艱難」，希望黨團結。

在發表將近50分鐘的演說後，吳敦義宣布參選下屆中國國民黨黨主席選舉。

包括國民黨立法院黨團總召廖國棟、黨團書記長江啟臣、黨籍立委蔣萬安、許淑華、林為洲、陳宜民等，以及中常委姚江臨、江碩平、李德維等，前總統府副秘書長羅智強、前新聞局長楊永明等，以及南投縣長林明溱、彰化縣議長謝典霖等人，都到場力挺。1060109

(中央社)