一例一休上路 教部不准7月指考漲報名費

今年大學學測20日、21日兩天舉行，第一批27個試務人員今天入闈，他們將在闈內工作13天，大考中心請他們簽署同意書，以免違反「一例一休」法令。不過大考中心表示，7月指考又遇到周六、周日，試務人員加班費增加3000萬元，將請教育部補助，否則可能面臨漲報名費。

不過教育部高教司長李彥儀回應，大考中心辦考試是為考生服務，不該總是以財務成本來看，因此，教育部希望學測、指考都不要再漲報名費。

對於大考中心說今年7月指考成本將增加一倍、3000萬元，李彥儀表示：「不知道這是怎麼算出來的，教育部會好好瞭解。」她說，大考中心員工假日加班需要按照法令給加班費，但考場監考及試務人員多數具有本職，他們主要是高中及大學老師，在指考時來幫忙，是否需要給2、3倍的加班費還要釐清。

今年學測共78人要分批入闈，他們有些人要連續工作13天，但因為「一例一休」法令甫上路，大考中心諮詢過勞動部後，請所有入闈人員簽署同意書，費用也是另外計算，就沒有違法的問題。

今年學測遇到周六，大考中心主任黎建球指出，經詢問勞動部後，這次學測可以按照舊制實施，但未來指考與學測則要遵守「一例一休」規定，如果遇到假日，要給試務人員加班費。

黎建球指出，今年7月指考遇到周六、周日，如果按照法令要給試務及監考人員加班費，大考中心成本增加一倍、約3000萬元，大考中心將與教育部或勞動部協商是否有特別計算方式，或由行政院介入協調，在能力範圍內盡量不漲，但若無法負擔將不得不調漲報名費。

(中時)