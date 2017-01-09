2017年首po文 安海瑟威宣布停止所有社群活動

安海瑟威新年首po丟震撼彈，宣布全面停止社群網站互動、更新。(左／達志影像、右／翻攝自安海瑟威IG)

外型甜美、演技精湛的「美國甜心」安海瑟威(Anne Hathaway)，34歲的她去年3月底低調當媽，生下了愛子強納森，在拍完女版《瞞天過海》電影後，日前她終於更新了個人IG，然這新年首po卻不是好消息，小安決定踩剎車，停止社群網站活動。

粉絲終於盼到安海瑟威上IG互動，但看了這2017年第一po，可能開心不起來，女神貼出一個蠟燭燃燒的短片，寫道：「嗨！大家！新年快樂！讓我們保持積極正向，我對於去年生了兒子，覺得很感恩，一切都有其意義，也有些課題要學，沒有什麼事是絕對有保證的，我們現在該彼此開心慶祝，而不是等到以後，伴隨危機而來的，往往會引領我們，通往最大智慧的道路」。

她也表示，2016年眾人經歷了不少艱難的時刻，新的一年應當是充滿機會的，「記住，憤怒是個倉庫，而不是一列火車，所以別讓他參與你整個旅程，讓我們更深刻地相信彼此，愛得更自由，讓我們以最好的樣貌進入新的一年，愛、光與和平」，最後竟在附註宣布，她將遠離IG與臉書一陣子，「直到我們下次重逢」。

(中時電子報)