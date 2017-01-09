台東議長爆料公社：未派人出席車禍協調

台東倪姓民眾在網路上指台東縣議會議長饒慶鈴秘書，介入協調車禍糾紛；饒慶鈴9日上「爆料公社」澄清，秘書早已離職，是其個人行為，她本人和辦公室未派人出席協調會。（取自爆料公社）中央社記者盧太城台東攝 106年1月9日

台東倪姓民眾在網路上指台東縣議會議長饒慶鈴秘書，介入協調車禍糾紛；饒慶鈴今天上「爆料公社」澄清，秘書早已離職，是其個人行為，她本人和辦公室未派人出席協調會。

倪姓民眾上「爆料公社」爆料，指他48歲的舅舅去年12月間，上班途中，被卞姓女子騎機車撞上身亡。卞姓女子台北人，父親在台灣三大有線電視之一的中嘉集團擔任要職。

倪姓民眾表示，去年12月29日，雙方在台東市公所進行第一次調解，當天台東縣議長饒慶鈴的秘書及另一名男士全程陪同卞家出席。

卞家及饒慶玲秘書等一行人經過約40分鐘私下討論後再度回到調解室，卞家人隨即表示是受薪階級，經濟能力不佳，只能賠償新台幣100萬元。態度有恃無恐，一副「要就拿去，不要就拉倒」的樣子。

倪姓民眾指控，卞家挾其政經資源，聯合台東政要，共同打壓受害者家屬，受害者家屬有冤難伸。

饒慶鈴今天透過律師在「爆料公社」、臉書聲明，網路上的消息都是不實的影射，她本人和辦公室從未授權或指派任何人出席雙方的協調會。對方所說的「秘書」早已離職，這名「秘書」出席調解會並未告知她和團隊。1060109

(中央社)