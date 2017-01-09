遼寧艦出海訓練　解放軍：體驗實戰化

中國大陸解放軍報今天發表署名文章指出，大陸航空母艦遼寧艦近日出海訓練，實戰化貫穿著整個訓練過程，「戰點」才是其看點。

文章並指出，無論南海還是東海，一旦有戰事，大陸軍隊的作戰樣式都不會是單調的一對一比拼；戰爭的角力，早已變得更加立體、更加合成、更加富有穿透性與擴散性。

文章表示，2017年新年第一天，遼寧艦編隊穿越宮古海峽後，又突破第一島鏈，然後進入南海進行實戰課題訓練，這一舉動引發許多熱鬧的「看點」。

但文章強調，不管別人怎麼看，這次編隊出海的遼寧艦，從未作為「看點」進入訓練海域，它的行動的實戰化與硝煙味，貫穿著訓練全程。

文章表示，遼寧艦作為維護大陸海疆安全的大國利器，它的每一次寶貴的訓練機會都是在為未來可能發生的殘酷戰事進行最必須的準備。

所以，「戰點」才是它真正的價值所在，而那些若隱若現的「看點」，只是這種軍事行動的連帶效應罷了。

而遼寧艦的出海訓練，本身就是一場更高等級與更深體驗的合成訓練。

文章又指出，「這是中國艦隊第一次立體和多維度地展現著一個大國該有的力量，展現著中國作為海洋大國應有的擔當。」

而大陸航艦依然會不定期出現在讓一些人不習慣的海域，並進行內容更加豐富的實戰訓練。

文章表示，有人會對此不舒服，不適應，但隨著大陸軍事力量現代化步伐的邁進，這樣的不舒服與不適應，理應成為某些相關方必須努力克服的心病。1060109

(中央社)