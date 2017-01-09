3人選國民黨主席 廖國棟：樂見為黨承擔
國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，前副總統吳敦義宣布參選國民黨主席，樂見這麼多的黨內同志願意為黨承擔，這不是在爭位子，是在爭為黨服務。
國民黨主席5月20日改選，繼國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌陸續宣布投入主席選舉後，吳敦義上午舉行參選國民黨主席記者會。
廖國棟上午受訪時表示，樂見這麼多的黨內同志願意為黨承擔，希望參選人能夠思考黨的發展與未來黨的利益，闡述競選政見時能夠說明。他說，多人參選不是在爭位子，是在爭為黨服務。
廖國棟認為，在黨最困難的時候，這麼多前輩願意一肩扛起 這是好事。
至於國民黨副主席郝龍斌說，選黨主席者就應不選2020總統，廖國棟說，個人沒有意見，現在既然是在選黨主席，就談主席權責與未來理念就好，不必現在就談2020。
國民黨立法院黨團副書記長林為洲說，越多人參選越好，期待國民黨從黨主席選舉開始展現新氣象，有志者都可以來參加，不需要誰同意，他鼓勵更多人來參選。
國民黨立法院黨團副書記長李彥秀說，3人都是黨內非常優秀的人選，希望這場選舉是良性競爭，黨員需要非常優秀的黨主席來帶領，並且擴大國民黨的基本盤，儘速完成國民黨的世代交替，也希望參選人在接下來的競選過程，把政見論述出來。
李彥秀並表示，3人都非常資深、有智慧，參選過程中可以有論述、立場不同，但3人應該有智慧讓黨的路線更明確，而不會撕裂國民黨。1060109
(中央社)
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