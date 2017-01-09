落石擊中休旅車 駕駛受輕傷

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台9線蘇花公路和清隧道口，9日上午8時許，有落石擊中休旅車擋風玻璃，所幸駕駛僅受到輕傷，無生命危險，交通短暫受影響。（警方提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 106年1月9日

台9線蘇花公路和清隧道口，9日上午8時許，有落石擊中休旅車擋風玻璃，所幸駕駛僅受到輕傷，無生命危險，交通短暫受影響。（警方提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 106年1月9日

台9線蘇花公路和清隧道口，9日上午8時許，有落石擊中休旅車擋風玻璃，所幸駕駛僅受到輕傷，無生命危險，交通短暫受影響。（警方提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 106年1月9日

台9線蘇花公路和清隧道口，落石擊中休旅車擋風玻璃，所幸駕駛僅受到輕傷，無生命危險，交通短暫受影響。

花蓮縣警局新城分局表示，今天上午8時許，陳姓民眾駕駛休旅車，由宜蘭往花蓮方向行駛，經過蘇花公路和清隧道口時，遭落石擊中駕駛座前擋風玻璃。

休旅車的擋風玻璃破損，儀表板損壞，左前車門損壞，陳姓駕駛左大腿挫傷沒有生命危險，不願就醫。

新城分局表示，交通短暫受影響，已恢復通車。1060109

(中央社)