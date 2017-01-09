越共總書記將訪中國
越南媒體引述越共中央對外委員會公告報導，越共中央總書記阮富仲中旬將訪問中國大陸，推動越中兩國關係。
報導指出，應中共中央總書記、中國國家主席習近平邀請，阮富仲（Nguyen Phu Trong）將於12日至15日正式訪問中國大陸。
此次訪問時值越中兩國慶祝建交67週年，進一步推動雙方關係。
中國大陸2014年5月在靠近西沙群島的海域架設「海洋石油981」鑽油平台，引發越南不滿抗議，兩國關係隨後因此惡化。
阮富仲與習近平分別於2015年4月和11月到訪對方，雙方會談時同意修復關係，維護海上穩定和兩國關係大局。兩國高層互訪，顯示雙方關係逐漸回暖。1060109
(中央社)
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