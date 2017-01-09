蔡丁貴盼移銅像 南市府：續推轉型正義

自由台灣黨主席蔡丁貴今天要求台南市長賴清德要把公共空間的孫中山及蔣中正銅像全部移除，市府回應指出，市府會持續推動轉型正義。

蔡丁貴在民國103年2月22日與獨派群眾到湯德章紀念公園，將孫中山銅像拉下，被法院判決拘役。他決定在1月11日報到執行，並從昨天開始舉辦一連串的宣講活動；昨晚夜宿湯德章紀念公園，今天再步行到台南市政府前發表演說。

台南市新聞處長許淑芬表示，在蔡丁貴的作為之前，台南市政府已經在做轉型正義的事，往後也會繼續努力推動轉型正義。

許淑芬指出，台南市這幾年來積極推動轉型正義，2015年讓政治圖騰離開校園，將全市國中小蔣中正銅像移置，並且保存湯德章故居，列為名人故居；並訂定3月13日為正義與勇氣紀念日，也以鄭南榕的4月7日殉道日訂為言論自由日，希望讓更多人了解歷史，學習他們的精神。

她說，轉型正義有多元方式，市府尊重蔡丁貴作法。蔡丁貴因毀損被起訴，過程中市府已經盡力協助；但法治社會有明確規範，蔡丁貴最後被判拘役，市府也感到遺憾。1060109

(中央社)