美海軍迎合川普大造艦 專家憂錢哪來

隨著總統當選人川普下令要求更多船艦，美國海軍已提出冷戰結束以來最大的造艦計畫，以因應俄羅斯與中國大陸威脅。但仍有人質疑「錢從哪來」。

美聯社報導，美國海軍上個月公布355艘艦艇的計畫案，船艦數量比川普競選期間所提的還多，提供因預算限制船艦數量拖累的造船廠龐大的潛在商機。

在緬因州的巴斯鋼鐵廠（BIW），過去曾擔心前途茫茫的工人希望建造更多船艦，但不知數十億美元經費要從何而來。

造船業最大工會的主席諾蘭（Rich Nolan）說：「國會與政府是否能實際挹注這些錢，這又完全是另一回事了。」

據國會研究處（CRS）海軍分析師歐洛克（Ronald O'Rourke）推估，要增加造艦以達成355艘艦艇的目標，將需在海軍的30年計畫中，每年額外增加50億到55億美元支出。

海軍修訂的軍力結構評估，要求另增47艘艦艇，包括在維吉尼亞建造1艘航空母艦、在緬因州與密西西比建造16艘大型水面艦，以及在康乃狄克、羅德島與維吉尼亞建造18艘攻擊潛艇。海軍另要求更多的兩棲攻擊艦、遠征船塢運輸艦及支援艦艇。

美國海軍目前擁有可供部署的作戰艦艇為274艘，遠低於舊有目標的308艘。

退役海軍官員、雷根政府時擔任國防部助理部長的柯布（Lawrence J. Korb）表示，海軍的要求不切實際，除否川普政府會讓預算達到「前所未見的水平」。

現為智庫「美國進步中心」（CAP）資深專家的柯布說：「你永遠不會有足夠的錢做到完美防禦。你必須有所取捨」。（譯者：中央社陳亦偉）1060109

(中央社)