南韓警告北韓 若射洲際飛彈必受懲罰

我要評比

南韓統一部發言人鄭俊熙今天在記者會上就北韓威脅試射洲際彈道飛彈（ICBM）提出警告，若北韓發射洲際彈道飛彈，必將遭到國際社會的制裁和施壓。

南韓聯合新聞通訊社報導，鄭俊熙說，北韓威脅試射洲際彈道飛彈對國際社會和平與安全構成嚴重威脅，南韓再次敦促北韓無核化。

鄭俊熙還說，目前尚未發現北韓試射洲際彈道飛彈的跡象。

北韓外務省發言人前一天接受北韓中央通信社採訪時表示，將在「最高領導」決定的時間和地點試射洲際彈道飛彈。

對於北韓近日不斷威脅稱將試射洲際彈道飛彈的原因，鄭俊熙認為，可能是為施壓美國，並將試射責任轉嫁給美國。1060109

(中央社)