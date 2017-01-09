秦金生辭世 劉建忻：總統很驚訝且關心

總統府代理秘書長劉建忻（中）9日上午前往親民黨秘書長秦金生靈堂致祭，他說，總統蔡英文得知秦金生過世，非常驚訝也特別關心，並叮囑他向家屬轉達哀悼之意。中央社記者王承中攝 106年1月9日

總統府代理秘書長劉建忻今天上午前往親民黨秘書長秦金生靈堂致祭，他說，總統蔡英文得知秦金生過世，非常驚訝也特別關心，並叮囑他向家屬轉達哀悼之意。

親民黨秘書長秦金生8日上午心肌梗塞辭世，享壽70歲。總統府代理秘書長劉建炘致電親民黨，由親民黨向家屬轉達哀悼之意。

劉建忻於今天上午10時，前往秦金生的靈堂致祭。他在離開前受訪表示，得知秦金生過世的消息，總統府很震驚，第一時間傳達給當時還在美國的總統蔡英文，也第一時間請親民黨向家屬表達最大的哀悼跟惋惜之意。

他說，蔡總統在得知秦金生過世後，感到非常驚訝，因為前陣子親民黨主席宋楚瑜出訪APEC的前後，都還有跟秦金生見過面，所以秦金生過世的消息，大家都覺得很突然。

劉建忻指出，因此蔡總統也特別關心，希望他在可以致祭的第一時間過來，跟家屬轉達蔡總統的哀悼，若有需要協助的地方，都會提供協助。

對於蔡總統出訪回國後，有可能會參加公祭嗎？劉建忻表示，後續的事情，都會做妥適的安排，今天來是表達總統府最大的關心跟慰問，前陣子都還跟秦金生有互動，沒想到事情來的這麼突然，有點不敢置信。1060109

(中央社)