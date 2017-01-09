員工控宏達電逼簽同意書 工人減薪沒休

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電子產業工會控宏達電逼簽同意書，導致工人減薪又沒休。（蔡依珍攝）

電子產業工會理事長趙建輝說，已有高達9成員工被迫當場簽同意書，不從者就被約談。（蔡依珍攝）

工會要求立即停止2份同意書，針對勞動條件變更要先勞資協商，即起也會發起「一天一勞檢」活動爭取權益。（蔡依珍攝）

電子產業工會今出示2份同意書，指控宏達電「強迫」員工簽署，一份調整薪資結構假加薪、實刪獎金，一份挪移休假日、規避加班費，赴宏達電龜山工業區大門抗議高喊：「宏達電一例一休、工人減薪又沒休！」

電子產業工會理事長趙建輝說，已有高達9成員工被迫當場簽收，不從者就被約談，工會要求立即停止2份同意書，針對勞動條件變更要先勞資協商，即起也會發起「一天一勞檢」活動爭取權益。

宏達電對此表示，公司因應營運需求以及勞基法新制規範上路，目前正與員工溝通並徵求員工意願挪移休息日或國定假日，強調會經員工同意後才實施假日挪移，若員工不同意則會遵照員工意願遵從勞基法規定，調休日上班，也會依規定給予加班費。

(中時)