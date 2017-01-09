馮光遠退出時代力量 林昶佐盼再考慮

我要評比

馮光遠宣布退出時代力量，時代力量立委林昶佐9日受訪表示，內部也許有些溝通不足，希望馮光遠可以再考慮。（劉宗龍攝）

馮光遠宣布退出時代力量，時代力量立院黨團總召徐永明9日表示，馮光遠在黨團角色比較少，但會持續溝通。（劉宗龍攝）

時代力量立委林昶佐9日受訪表示，希望馮光遠可以再考慮，留在時代力量一起努力。（劉宗龍攝）

知名作家馮光遠宣布退出時代力量，並暗諷時力已變質成「國運昌隆黨」。時代力量立委林昶佐9日受訪表示，內部也許有些溝通不足，所有從政黨員都要共同承擔，希望馮光遠可以再考慮，留在時代力量一起努力。

時代力量立院黨團總召徐永明今出席立法院黨團協商前受訪表示，馮光遠在黨團的角色比較少，但會持續溝通，黨裡面會處理。

(中時)