北檢再傳前樂陞代董 可望過年前偵結
喧騰一時的日商百尺竿頭併購樂陞科技案，台北地檢署歷經近4個月的偵查，且因樂陞董事長許金龍羈押期限將於本月底屆滿，全案可望於農曆春節前偵結。承辦檢察官為釐清案情細節，今日上午再度約談樂陞前代理董事長李柏衡，全案已步入收尾階段。李柏衡今日上午11時50分結束庭訊離開北檢，全程未表任何意見。
為釐清樂陞財務狀況與併購過程，北檢繼上周約談前獨立董事陳文茜、李永萍、尹啟銘，9日再傳喚李柏衡，逐一確認相關人士的證詞與供述，為偵結全案作最後衝刺。
檢調偵辦樂陞案，歷經「4度4關」於去年9月30日成功聲押許金龍獲准，經一次聲請延押2個月獲准，許的羈押期限將於本月底屆滿且不得再延長。
檢調鎖定樂陞案的偵辦方向包括證券詐欺、內線交易、操縱股價等，懷疑許金龍自導自演日商併購破局案，讓整起併購案成為股市作手炒股獲利的題材，許金龍另涉嫌找來「國票大盜」楊瑞仁操盤股價。
承辦檢察官為釐清樂陞財務狀況與併購過程，上周約談前獨立董事陳文茜、李永萍、尹啟銘，今日則傳喚李柏衡，逐一確認相關人士的證詞與供述，為偵結全案作最後衝刺。
(中時)
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