MLB》數據不夠看 塞炮靠媒體廣告搶肥約

塞斯佩達斯曾15度登上NYT報紙分頁廣告。(翻攝自推特)。

「古巴飛彈」塞斯佩達斯（Yoenis Cespedes）以4年1.1億美金（約新台幣35億元）回鍋大都會隊，能爭取到這紙肥約還有幕後功臣，近日《紐約時報》曝光，當時塞炮的經紀人與大都會對談約，另外附上賽炮2016年將近50次曾登上的報紙廣告，以及媒體社群影響力，成功擄獲大都會隊的芳心。

球員代表球隊形象，這句話放在塞斯佩達斯身上應該不為過。塞炮的經紀人韋格南（Brodie Van Wagenen）和道珊(Kyle Thousand)，為了替塞斯佩達斯爭取到更大合約，談約當時除了附上基本場上的各項數據表現，但另外一項最吸睛的是報紙媒體廣告。

塞斯佩達斯2016年效力大都會期間，曾15度登上《紐約每日新聞》(NEW YORK DAILY NEWS)的分類廣告頁，包括他與決定以4年合約續留大蘋果，共計他去年就出現在廣告頁近50次，經紀人估計這些廣告價值將近320萬美金。

除此之外，塞斯佩達斯的經紀人也計算「塞炮」在社群媒體，以及他對收視率、球隊商品的影響力，彰顯塞斯佩達斯的球星價值、對大都會隊的重要性和代表性。

大都會總經理艾德森(Sandy Alderson)表示，「總的來說，許多球員的價值，其實勝過他場上數據表現，只是那些並未被納入。」

(中時電子報)