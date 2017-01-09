MLB》數據不夠看 塞炮靠媒體廣告搶肥約
「古巴飛彈」塞斯佩達斯（Yoenis Cespedes）以4年1.1億美金（約新台幣35億元）回鍋大都會隊，能爭取到這紙肥約還有幕後功臣，近日《紐約時報》曝光，當時塞炮的經紀人與大都會對談約，另外附上賽炮2016年將近50次曾登上的報紙廣告，以及媒體社群影響力，成功擄獲大都會隊的芳心。
球員代表球隊形象，這句話放在塞斯佩達斯身上應該不為過。塞炮的經紀人韋格南（Brodie Van Wagenen）和道珊(Kyle Thousand)，為了替塞斯佩達斯爭取到更大合約，談約當時除了附上基本場上的各項數據表現，但另外一項最吸睛的是報紙媒體廣告。
塞斯佩達斯2016年效力大都會期間，曾15度登上《紐約每日新聞》(NEW YORK DAILY NEWS)的分類廣告頁，包括他與決定以4年合約續留大蘋果，共計他去年就出現在廣告頁近50次，經紀人估計這些廣告價值將近320萬美金。
除此之外，塞斯佩達斯的經紀人也計算「塞炮」在社群媒體，以及他對收視率、球隊商品的影響力，彰顯塞斯佩達斯的球星價值、對大都會隊的重要性和代表性。
大都會總經理艾德森(Sandy Alderson)表示，「總的來說，許多球員的價值，其實勝過他場上數據表現，只是那些並未被納入。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。