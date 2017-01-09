膝蓋痛狂補鈣 不治療更嚴重

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膝關節磨損退化、發炎，有些老人家以為是缺乏鈣質，瘋狂補鈣，忽略治療、運動，反而讓膝蓋痛得更厲害。專家提醒，膝關節若疼痛或無法行走，應盡快就醫。中央社記者陳偉婷攝 106年1月9日

膝關節磨損退化、發炎，有些老人家以為是缺乏鈣質，瘋狂補鈣，忽略治療、運動，反而讓膝蓋痛得更厲害。專家提醒，膝關節若疼痛或無法行走，應盡快就醫。

台北中山醫院骨科醫師吳濬哲表示，根據統計，台灣每10名70歲以上老年人，就有7名飽受退化性膝關節炎之苦，不僅疼痛，腿部關節活動受限，嚴重者甚至無法行走、只能以輪椅代步。

吳濬哲說，退化性膝關節炎是關節軟骨經多年使用，造成軟骨磨損、滑囊發炎及增生，高達85%患者最大的抱怨就是膝關節疼痛，問診後發現超過9成患者會自行吃止痛藥，但又擔心長期吃止痛藥會有副作用，對止痛藥又愛又恨。

不只自行服藥控制疼痛，吳濬哲說，超過5成長者以為補鈣可以改善退化性關節炎，但補鈣是預防骨質疏鬆，只能達到一些作用，不能全靠補鈣緩解發炎，關鍵還是要及早治療、均衡飲食、運動。

吳濬哲也提醒，粗重工作或運動負重過度，最容易造成退化性膝關節炎。門診觀察發現，尤其年輕病患常因運動過度，引發關節軟骨或韌帶受傷，像是深蹲、舉重等動作對膝蓋很傷，如同輪胎磨久耗損，苦果自然會出來。

林口長庚紀念醫院運動醫學科主治醫師張世昇表示，門診中因深蹲造成的運動傷害，年輕病患就明顯增加，有人肌肉拉傷，有人則是肌肉發炎、關節發炎受傷，更嚴重者甚至會引發退化性關節炎。

年輕人膝蓋受傷多是運動沒有循序漸進、做過頭，專家提醒，運動前應熱身，運動跑跳不要過度，也不要長時間在硬地或馬路上運動、慢跑。若要深蹲，初學者最好不要超過10分鐘。1060109

(中央社)