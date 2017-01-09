情侶口角 女子遭潑汽油瞬間燒成火球

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基隆市新豐街今天上午10時許，一對情侶疑似起口角紛爭，男子殘忍朝女子潑灑汽油，女子上半身瞬間起火，鄰居趕緊拿滅火器滅火。（黃靖惠攝）

基隆市新豐街今天上午10時許，一對情侶疑似起口角紛爭，男子殘忍朝女子潑灑汽油，女子上半身瞬間起火，不斷尖叫奔跑躺在地上打滾。

被楊姓鄰居發現立即持滅火器，朝女子身體噴灑，據鄰居指出，撲滅女子身上火勢時還有意識，甚至還打電話向親友告知，接著才搭上救護車，被送往基隆醫院救治，全身高達百分之40灼傷，而行凶男子已經逃逸無蹤，警方全力追緝中。

(中時)