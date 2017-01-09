三大男高音卡列拉斯溫柔嗓音臺中再現 爆滿樂迷心懷不捨

卡列拉斯今日(1/7)在國立臺灣體育運動大學獻上告別演唱會。(攝影：黃國峯)

暌違多年來臺的世界三大男高音卡列拉斯，今日在國立臺灣體育運動大學田徑場獻唱，沒想到多年不見卻是說再見的時刻。卡列拉斯除了演唱經典曲目之外，更是與合作多年的著名指揮家大衛‧賀曼奈茲攜手相伴展開巡演，並與臺灣本土代表樂團國立臺灣交響樂團、著名聲樂家黃莉錦老師合作，只為留給樂迷完美的回憶。

卡列拉斯剛結束中國西安的演出，便風塵僕僕的提早幾天抵臺，對於再回到臺灣感到一絲絲興奮。他臉色紅潤，雖年滿70歲卻時常露出如小男孩般稚氣的微笑。除了多次到國立臺灣交響樂團排練室與指揮及樂團團員練習之外，也與黃莉錦老師核對演唱細節，確定表演內容，再再表現出對於音樂一絲不苟的熱愛。今晚的表演卡列拉斯獻上許多耳熟能詳的樂曲，不僅有「我那遙遠的夢鄉」、「輕歌無語」、「激情」等曲目，更有改編自西班牙文豪塞凡提斯的經典著作唐吉訶德的百老匯音樂劇夢幻騎士中樂曲「不可能的夢」，詮釋騎士的逐夢之旅，對於渺茫希望亦或是崇高理想的堅持，卡列拉斯歌述出故事中的堅毅、勇氣與自我意識中的決絕，嗓音中的渴求不但將聽者置身於唐吉訶德的境地，華美的歌唱技巧更是將其的盼望描述地唯妙唯肖。

聲樂家黃莉錦老師在卡列拉斯告別演唱會獻唱。(攝影：黃國峯)

夜晚的臺中透著些微寒氣，卻擋不住臺灣樂迷的熱情。演唱會現場座無虛席，連臺中市林佳龍市長都來共襄盛舉，出席這場在臺中的盛會。卡列拉斯不改以往表演時那經典的皺眉神情，眼珠明亮閃著水光，高亢音色讓在場樂迷都沉浸在他高唱的故事之中，那優雅的彈舌與細緻的轉音，不免讓人隨著他歌唱的情緒起伏，內心感動滿溢。大衛‧賀曼奈茲激昂的揮舞著指揮棒，使得黃莉錦老師身體裡深藏的能量爆發出來，音色優美卻聲音宏亮，搭配國立臺灣交響樂團的演奏更是完美無瑕。卡列拉斯更在台灣獻上他場絕無僅有的經典曲目「My Way」，歌詞內容恰恰符合這次告別演唱會的主題，卡列拉斯用溫暖的眼神，緩緩唱出如心聲般的歌詞，像是與臺下每一位朋友述說自己人生的每一腳步，更以此為個人的歌唱人生劃下一個完美的句點。這次的告別演出完美的讓人難忘，不僅得到樂迷如雷掌聲，卡列拉斯更用八次安可向樂迷們致謝，想必會成為樂迷心中一個永恆的回憶。

(中時電子報)