國民黨撤預防性不作為訴訟 黨產會尊重

我要評比

國民黨去年10月初在行政院不當黨產處理委員會擬做出行政處分前，先一步提起「預防性不作為訴訟」，行政法院今天開庭，國民黨認為該訴訟已無實益而撤告，黨產會表示尊重。

「預防性不作為訴訟」是指在行政機關將作成行政處分或其他公權力行為，會對人民權利義務造成影響時，可提出預防性不作為訴訟，要求行政機關停止行政處分或其他公權力行為，以保護人民權益。

國民黨去年搶在黨產會擬做出行政處分前，先一步向台北高等行政法院祭出「預防性不作為訴訟」，但後來黨產會陸續做出行政處分，包含凍結國民黨在永豐銀行帳戶、台支本票，也決議認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，並令中投及欣裕台在30天內收歸國有。

國民黨律師今天開庭時表示，「預防性不作為訴訟」因已無實益，因此撤回起訴狀；黨產會律師則說，已收受撤回起訴狀，將向黨產會告知。

黨產會發言人施錦芳表示，對此事表示尊重，希望大家都尊重司法。1060109

(中央社)