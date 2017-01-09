陶藝薪傳 一覽台灣陶藝風采

《陶藝薪傳 台灣陶藝家聯展》─鉛華展區。(時藝多媒體提供)

近年來，國立歷史博物館積極發展博物館文創，定期於旗下博物館商店邀請跨界藝術家參與，透過藝文平台打造展覽，諸如蔡爾平、明與愚、張自立、方國強、康麗雪……等，每每展現飾品、金工、茶器各等精湛工藝。近期於高雄機場展出《陶藝薪傳─台灣陶藝家聯展》，讓更多旅客認識台灣精美、真摯的藝術創作。

《陶藝薪傳─台灣陶藝家聯展》邀請陶藝家唐國樑、谷源滔、郭力嘉展出，主題以「鉛華、當代美學、樸質」呈現。唐國樑專精釉藥，與一般釉陶的亮麗光鮮不同，運用塗刷和磨砂沉澱技法創造斑駁與粗砂質感，手感雖偏粗糙，卻演繹出鉛華洗盡的洗鍊；谷源滔大膽運用不同釉色創作茶倉，作品蘊含沉浸卻又時而繽紛，成為茶席上最美的精靈，呼應當代新美學；郭力嘉則回歸樸質，以陶土手拉胚傳達內斂的韻味，望之樸素使之則若有氣韻，展現純粹的生命力道。

《陶藝薪傳 台灣陶藝家聯展》─樸執展區。(時藝多媒體提供)

谷源滔作品《手拉胚光釉陶製茶倉》。(時藝多媒體提供)

三位藝術家的創作現正於歷史博物館高雄機場博物館商店內展出，展期至106年3月底，旅經高雄航空站的民眾，歡迎蒞臨觀賞！

(中時電子報)