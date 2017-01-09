1月9日中視午間新聞搶先看
1月9日的中視午間新聞搶先看
例休衝擊 北市停車場晚開
「一例一休」效應持續浮現。北市有停車塔原本清晨六點營業，現在延到八點才開；以前午夜前都能取車，但現在有些管理員晚間十點就離開。業者表示，一例一休上路後加班費提高，若不調整營業時間就得加人。
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暖冬亂花期 陽明花季遲到
今年暖冬，梅花生長周期也大受影響，即將邁入1月中旬，陽明山梅花仍然僅開了3成左右。而每年農曆春節登場的「陽明山花季」，考量天氣因素也延至2月10日開跑，避免民眾上山賞花「撲空」。
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美參議員見小英 遭陸勸阻
總統蔡英文周日在美國德州休士頓過境的第二天，與美國共和黨前總統參選人兼參議員克魯茲、及德州州長艾柏特會談。克魯茲在會談後表示，他與其他德州的聯邦議員都收到中國大陸信函，要求不要與蔡英文見面
還有哪些新聞你不可不知？
請鎖定今天中午12點主播 侯乃榕 播報的 #中視午間新聞！
(中時電子報)
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