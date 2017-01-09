一例一休衝擊學測恐漲價 教育部籲凍漲

大考中心今天表示，一例一休可能增加試務費用，未來若無法負擔，恐不得不調漲學測與指考報名費。教育部表示，考試目的是為考生服務，希望不要調漲費用。

106學年大學學科能力測驗第一梯次命題組及勤務支援人員今天入闈，大學入學考試中心主任黎建球表示，近幾年學測人數逐年減少，學測基本費用不變，但收入卻減少，因此大考中心負擔很重，但在能力範圍內，會盡量不去調漲考試費用。

一例一休上路，也對試務造成衝擊，黎建球指出，為了考生和家長方便，學測等考試通常在週末舉行，若按一例一休規定辦理，試務費用可能增加1倍，這次學測仍按照舊制，但若未來執行一例一休，如果大考中心無法負擔，恐不得不調漲指考與學測的報名費，但仍會先與教育部協調。

教育部高教司長李彥儀指出，考試目的是為考生服務，應該優先照顧考生需求，希望大考中心不要調漲學測或指考費用，而試務監考人員多數是由高中或大學教師等有本職者協助，大考中心工作人員人事成本費用的增加、現行財務狀況等，教育部會再去了解。

大學入學考試中心副主任沈青嵩進一步說明，為避免同工不同酬問題，先前曾以監考、試務相關人員全部發給加班費來估算，試務成本可能增加1倍（約新台幣兩三千萬元）。

大考中心進一步詢問勞動部後，根據勞動部去年9月解釋令，有部分特殊狀況可排除在一例一休規定外，而闈場作業屬於特殊情況，可排除在外。

沈青嵩指出，擔任學測、指考的監考等試務人員都是幾天的短期專案，應該不會違反一例一休規定，大考中心也會請學校協調，讓監考人員考後能休假，而入闈人員雖然待在闈場內多天，但並非每天都在工作，期間仍有休息日。

至於大考中心人員，沈青嵩指出，之後會考慮透過輪班、調整班表休假等方式，避免違反一例一休規定，也會考慮聘僱臨時人員來補充人力。1060109

(中央社)