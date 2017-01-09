冷戰以來美海軍最大擴張 專家指川普不實際

美國總統當選人川普已拍胸脯說，要增加軍艦，而美國海軍也不客氣，隨即提出冷戰結束以來的造艦方案，以因應來自中俄的威脅。

海軍上個月提出的355艘軍艦方案，遠比川普在競選造勢活動中所吆喝的還多。但對預算受限，求財若渴的造船廠來說，這真是天大的好消息。

然而，據美聯社報導，緬因州的巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works）員工擔心，這數十億計的經費要打哪而來。

巴斯鋼鐵最大工會的主席諾蘭（Rich Nolan）指出，至於美國國會和政府是不是真的會提供經費，那又是另一回事。

據美國國會研究處（Congressional Research Service）海軍分析師歐羅克（Ronald ORourke）估計，若真要像美國海軍所說的，將軍艦規模擴增到355艘，未來30年內，每年所需經費可能要再增加50到55億美元（約1,600億到1,765億台幣）。

美國海軍在修訂後的‎軍力結構評估（Force Structure Assessment）中要求，將增加47艘軍艦。其中包括一艘正在維吉尼亞打造的航空母艦，16艘在緬因與密西西比州建造的大型水面軍艦，還有18艘分別在康乃狄克、羅德島與維吉尼亞建造。此外，海軍還說要更多兩棲突擊艦、登陸平臺艦與支援艦。

(中時電子報)