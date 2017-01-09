美大學女籃鬥毆 8人遭驅逐出場

美大學女籃鬥毆共8名球員遭驅逐出場。(翻攝自推特)

美國大學女籃內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）與猶他州立大學（Utah State），8日爆發板凳清空的肢體衝突，雙方球員各4人遭驅逐出場。

事件引爆點是UNLV的強森(Brooke Johnson)上籃時被犯規重摔， 隊友包威爾(Katie Powell)先用肩膀頂猶他州大的羅賓森(Antoina Robinson)，隨後遭 羅賓森回推一把，即便裁判已早先一步分開兩人，仍擋不住兩人怒火，隨後發生肢體衝突，場邊板凳席球員、教練也前來制止。

包威爾事後表示，雙方小動作都不少，「我們之間曾有過對話，我只不過告訴她(羅賓森)『冷靜點』。接著強森上籃就被犯規，我走過去要扶強森起來，她撞向我且推了我一把，所以我就向她揮拳。」

比賽最終由僅剩6人的UNLV延長賽中以55比53獲勝，但兩隊都不是贏家，雙方共8人遭驅逐出場，UNLV教練奧莉薇(Kathy Olivier)坦言，未告知球員不得離開板凳是她的過失，「她們見我過去，或許只是想幫我。但我只是要去協助處理，她們不應該離開板凳席。」

(中時電子報)