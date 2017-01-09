陷操守疑雲 張惠博任嘉義副市長傳生變
彰師大退休校長張惠博原訂5日起天天到嘉義市副市長「上班」至今，但因遭爆涉及詐領產學碩專班費用，陷入操守疑雲，雖然市府人事令早已走完行政程序，但他至今未接獲人事派令，傳出副市長任職案變數大。
政務官實際天天到班，祝賀的花籃也擠滿副市長室，卻沒有人令，稱謂、敘薪、執行公務等各方面都難認定、落實，市府官員說「這樣的狀況，有名不正、言不順之虞，近30年公務員生涯中僅見」。
嘉義市長涂醒哲3日召開記者會公開宣布，由張惠博接任副市長，且當天他與前副市長侯崇文、張惠博3人合照，氣氛融洽。不料，晚間即有某媒體爆料指稱，張惠博任職彰師大校長期間，涉及違法擔任產學碩士專班計畫主持人，並詐領289萬元經費。
雖然張惠博極力澄清絕無此事，各項相關經費都逐一送至教育部審核通過。當時涂醒哲也表示相信張的清白，甚至為他緩頰說是可能因得罪人而被挾怨報復，無中生有亂爆料。
但市府副市長室、人事處證實，張惠博的人事派令早已走完行政程序，5日起天天按正常上下班時間到市府副長室，但因為某些因素，至今人事令尚未送給張本人。
人事處長賴坤山表示，依「公務人員任免法」規定，人事案的事當事人1個月內到職，人事令都算數，但敘薪是否追溯至實際到職日，則由市長決定，張案的情況特殊，5日至今天天到市府可說是「了解公務」。
(中時)
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