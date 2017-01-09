黃智賢：四種人沒資格講台獨 !

黃智賢在臉書發文抨擊，稱檯面上主張台獨者多是虛偽之徒。(圖/臉書粉絲頁:黃智賢世界)

政治評論家黃智賢今天(9日)在臉書發文，表示台灣有四種人沒資格講台獨，包括外國人、有錢人、靠大陸賺錢的人、不當兵的人。

首先，外國人指的是像蔡丁貴和吳澧培之類的雙重國籍，又或是如金美齡等歸化外國者，還有飛到美國待產的人。因為台灣有任何風吹草動，他們可以拿著外國護照逃之夭夭。

其次，有錢人指的是像辜寬敏、許文龍、殷琪、陳水扁等人或財團老闆，他們的錢遍布全世界，才不會有跟台灣共存亡的決心。

第三，靠大陸賺錢的人，他們靠大陸市場起家或坐大，在台灣支持台獨純粹是撈油水，到大陸卻又不敢講話。許文龍的奇美電子當年靠大陸當局救起，林佳龍又娶了奇美前董座的女兒，不能不說中共是林佳龍的恩人。

第四，不當兵的人像是林昶佐、黃國昌、陳為廷、林飛帆，對他們來說，打仗是別人的事，政治利益和金錢利益才是心頭肉。

黃智賢強調，「台灣共和國」對台灣只有三個後果：包括聯合國永遠的不承認、經濟當然崩潰、發生戰爭。而如果真要台獨，那就不要逃，也不要龜縮。如果中央和地方都執政，如果國會也全拿，這樣還不敢宣布台獨，那就從此閉嘴，永生永世閉嘴！

(中時電子報)