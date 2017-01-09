春節勞軍包裹 郵資8折優待
為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區三軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自本106年1月16日至1月21日辦理收寄春節勞軍包裹服務，郵資按8折優待。
中華郵政公司表示，凡在上述期間寄往上述地區之三軍將士衣服、日用品及不易腐壞之食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，歡迎多加利用，但以便利箱、袋交寄者則不再享本優惠折扣。
為維護包裹安全，中華郵政公司籲請顧客交寄時，儘量利用郵政紙箱、人造纖維材質或布料包裝，並以堅韌之繩索束緊，亦可用金屬或木質箱匣裝寄。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區之特種信箱號碼 (勿書寫部隊名稱或番號)、郵遞區號及收件人姓名，如係食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。
(中時)
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